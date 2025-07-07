سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 7 يوليو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5247 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5293 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4631 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3969 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37051 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.