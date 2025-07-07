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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

01:19 م الإثنين 07 يوليه 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والأسمنت، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، بينما ارتفعت أسعار التفاح، والبيض البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع التفاح.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة
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