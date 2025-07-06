سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية الأحد

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 6-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3087 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3969 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4630 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5291 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164550 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

