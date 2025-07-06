كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والتفاح، خلال تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، بينما تراجعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والخيار الصوب، والبرتقال، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9.5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و5 جنيهات، بزيادة 1.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3 جنيه و5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات، و7 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و34 جنيهًا، بزيادة جنيهين.