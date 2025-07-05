كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 5-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الفول والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت