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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الجمبري والخيار والذهب

02:50 م الجمعة 04 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الجمبري، والخيار، خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-7-2025، بينما استقرت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

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خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض الدواجن أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأسماك
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