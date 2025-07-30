صافي أرباح بنك كريدي أجريكول تتراجع 6% إلى خلال النصف الأول من 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر تراجع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي 6% على أساس سنوي إلى نحو 3.534 مليار جنيه نتيجة تلاشي العائدات الإستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي النصف الأول من عام 2024.

وأوضح البنك في بيان له اليوم حول نتائج أعمال النصف الأول من 2025، أن إجمالي محفظة القروض نما خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 59.3 مليار جنيه بنهاية يونيو، بينما حققت ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 23٪ على أساس سنوي لتصل إلى 103.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

في حين شهد كريدي أجريكول مصر تراجعًا في معدل صافي دخل الأعمال بنسبة -6% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي ليسجل مبلغًا بمقدار 6.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بالنمو الإستثنائي لعائدات الصرف الأجنبي - في أعقاب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024.

وأوضح البنك أنه باستبعاد ذلك التأثير الاستثنائي لعائدات نشاط الصرف الأجنبي، كان من المفترض أن يسجل صافي دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة 1%.

على مستوى التحول الرقمي أشار البنك في بيان له اليوم أنه تم تنفيذ أكثر من 5 ملايين معاملة رقمية خلال الربع الثاني من 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 90% مقارنة بالربع الثاني من 2024.

إلى جانب إجراء 99% من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة صادرة عبر تطبيق "انستاباي" منذ مايو2023، وهو الأمر الذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة متميزة في تطوير النظام البيئي للخدمات المصرفية الرقمية.