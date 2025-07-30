مصلحة الضرائب: نمو الحصيلة بـ 35% بالعام المالي 2024-2025

كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي 2024-2025 دون فرض أية أعباء إضافية.

وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، أن نظام الإلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G).

وأكدت عبد العال أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) المغرب، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.

وأوضحت رشا عبد العال، أن أن المصلحة تعمل على التوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن.

وأشارت إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى.