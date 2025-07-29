كتبت- دينا كرم:

تصدرت مصر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخَبز المُحضَّرة لعام 2024، بحصة سوقية بلغت 20% من صادرات العالم، وبقيمة 48 مليون دولار وكمية 12 ألف طن في عام 2024.

ووفق بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حققت مصر معدلات نمو متميزة، حيث حققت معدل نمو سنوي في القيمة من عام 2020 إلى عام 2024 بنسبة 25%.

كما حققت معدلات نمو سنوي في الكمية من عام 2020 الى عام 2024 بنسبة 17%، كما وصل معدل النمو في القيمة من عام 2023 إلى عام 2024 بنسبة 23%.

وأشار بيان المجلس إلى أن أكبر 5 أسواق استوردت بودرة الخَبز المصرية في 2024، هم الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 13 مليون دولار بنسبة نمو 28%.

وفي المركز الثاني ألمانيا بقيمة 10 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 22%، وفي المركز الثالث هولندا استوردت بقيمة 7 مليون دولار بنسبة نمو 14%.

وجاء في المركز الرابع المملكة المتحدة بقيمة 4 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 8%، وبولندا في المركز الخامس استوردت بقيمة 3 مليون دولار بنسبة نمو 6%.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول الخمس تمثل 78% من إجمالي صادرات مصر من بودرة الخَبز في 2024، مما يعكس تنوّع الأسواق المستوردة وثقة المستهلك العالمي في جودة المنتج المصري.

وتابع البيان أن استمرار هذا التميز يضع مصر في موقع تنافسي قوي في الأسواق العالمية ويؤكد قدرتها على تلبية احتياجات قطاع الصناعات الغذائية الدولية.