سعر الذهب يعود للانخفاض في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين

كتب- أحمد والي:

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للتراجع بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين 28-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3047 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3917 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4570 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5223 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52229 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162431 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261143 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77 % إلى نحو 3312 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.