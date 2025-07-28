كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 7 جنيهات، و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا.