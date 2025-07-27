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تنظيم الاتصالات يوضح حقيقة وقف الإعفاء الجمركي على جهاز محمول وارد من الخارج بصحبة راكب

09:40 م الأحد 27 يوليو 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.

جاء ذلك في ضوء ما أثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن عدد الأجهزة التي تم اعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.

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