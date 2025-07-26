كتب- أحمد الخطيب:

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية عن الأسباب الحقيقية وراء التفاوت الكبير في أسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق المحلية، مؤكدة أن الأسعار المرتفعة التي يواجهها المواطنون لا تعكس التكاليف الفعلية لهذه المنتجات في أسواق الجملة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن هناك فجوة واضحة بين أسعار الجملة وما يُعرض للمستهلك النهائي، نتيجة تعدد حلقات التداول، ووجود عدد كبير من الوسطاء وتجار التجزئة، وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر حقيقي.

وأضاف النجيب أن بعض الأصناف شهدت مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في سوق العبور وعدد من الأسواق المركزية، إلا أن هذه الانخفاضات لا تنعكس على أسعار البيع للمستهلك، بسبب ما وصفه بـ"تشوهات في منظومة التداول"، فضلًا عن غياب الرقابة الكافية على الأسواق.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن بعض تجار التجزئة يبالغون في هامش الربح دون وجود رقابة فعالة، ما يضعف فرص استفادة المواطنين من أي تحسن في حركة المعروض أو تراجع أسعار بعض المنتجات الموسمية، وطالب بضرورة مراجعة آليات الرقابة في الأسواق، وتفعيل دور الأجهزة المعنية في ضبط الأسعار.

وأشار إلى تفاوت الأسعار بين المناطق، نتيجة لاختلاف درجات الجودة والخدمات المقدمة، حيث يستهدف كل حي فئة معينة وجودة مختلفة، ولكل منها تسعيرها الخاص.

وفي سياق متصل، أوضح أن الشعبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، تعمل حاليًا على توفير منافذ بيع مباشرة وثابتة ومتحركة للمواطنين، تهدف إلى تقليص حلقات الوساطة وتوفير المنتجات بأسعار أقرب لما هو متداول في سوق الجملة، بما يساهم في إحداث توازن نسبي في السوق ويحد من آثار موجات الغلاء على المواطنين.