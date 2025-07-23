"الوطنية للطباعة" تعلن نشرة طرح 10% من رأس المال في البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الوطنية للطباعة نشرة طرح أسهمها للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 21,171,040 سهم تمثل نسبة 10 % تقريبا من إجمالي أسهم الشركة.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البيورصة، سيتم ذلك من خلال شريحتين طرح عام وخاص بسعر حده الأقصى القيمة العادلة البالغة 28.27 جم/سهم (علما بأن السعر النهائي للطرح يبلغ 21.25 جنيه).

وأعلنت إدارة البورصة لجميع المتعاملين أنه سيم يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر الشراء طبقًا لما يلى (أ) الشريحة الأولى (الطرح العام ) يبلغ عدد 10,585,520سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة و نسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

ويتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى 100 سهم و حد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 27/07/2025 و لمدة 5 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الخميس الموافق 31/07/2025.

وأضاف البيان، أن الشريحة الثانية (الطرح الخاص) يبلغ عدد 10,585,520سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة و نسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و تم تخصيصها لمستثمر مؤهل هو عمران محمد العمران على أساس السعر المحدد (Fixed Price Issue) بموجب الاتفاق بين الشركة ومدير الطرح على تخصيص هذه الأسهم له، ويبلغ السعر النهائي للطرح 21.25 جنيه.