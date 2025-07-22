كتبت- دينا خالد:

توجه حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى دولة اليابان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث تشمل زيارته مدينتي أوساكا والعاصمة طوكيو.

تأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار اهتمام الدولة بعرض إمكاناتها في مجالات الاستثمار والسياحة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الترويج للتاريخ والحضارة المصرية القديمة.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في فعاليات الاحتفال بـ"اليوم الوطني لمصر" ضمن معرض "إكسبو أوساكا 2025"، الذي تستضيفه مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر من العام المقبل.

وتشمل أجندة زيارة الوزير عددًا من اللقاءات، من بينها اجتماع مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين اليابانيين المعنيين بملف الاستثمار والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مع أربع من كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية.

وفي طوكيو، يشارك الوزير في مائدة مستديرة ينظمها المكتب التجاري المصري بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية، بحضور نخبة من ممثلي الشركات والمؤسسات اليابانية المهتمة بالسوق المصري، بهدف عرض فرص الاستثمار والسياسات الاقتصادية في مصر.

و يحضر الخطيب "سيمينار أعمال مصري-ياباني"، تنظمه هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال المصري الياباني، بمشاركة نحو 200 من ممثلي مجتمع الأعمال الياباني.

ويختتم الوزير زيارته بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع 6 مؤسسات وصناديق استثمارية ومالية يابانية، كما يلتقي بالسيد نوريهيكو أزهيجورو، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر.