سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 20 يوليو 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5284 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5317 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4623 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3963 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36988 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.