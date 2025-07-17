وزير البترول يبحث مع "باريك جولد" التوسع في التنقيب عن الذهب بمصر

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع هنري أونسلو، مدير الاستكشاف بشركة باريك جولد العالمية في مصر والسعودية والشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار فعاليات منتدى مصر الدولي للتعدين 2025، وذلك لمتابعة خطوات توسع الشركة ثاني أكبر منتج للذهب في العالم في أنشطة البحث عن الذهب بمصر من خلال الحصول على مناطق امتياز جديدة خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

واستعرض اللقاء نتائج عمل البعثة الجيولوجية الأخيرة التي نفذتها الشركة لتحديد المناطق الواعدة، وبحث أوجه التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بهذه المناطق.

وأكد أونسلو جاهزية باريك جولد للاستثمار في هذه المناطق، استناداً إلى نتائج البعثة الجيولوجية.

وجدير بالذكر أنه تم خلال افتتاح المنتدى التوقيع بالأحرف الأولى بين الجانبين على عقد الاستغلال الجديد للذهب والمعادن، وفق نموذج حديث يواكب أفضل الممارسات التعدينية عالميا، في خطوة تعزز جذب الاستثمارات من كبرى الشركات للتنقيب عن الذهب والمعادن في مصر.