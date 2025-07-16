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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:05 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-7-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.57 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و131.19 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.10 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 69.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 160.80جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و 161.78 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا.

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