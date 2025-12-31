16% ارتفاعا في أسعار الدواجن.. هل تواصل الصعود قبل عيد الميلاد؟

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت بنحو 12% و16% إلى 64 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بعد أن كانت تتراوح بين 55 و58 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أن هذه الزيادة لا تُعد ارتفاعًا، حيث لم تصل الأسعار بعد إلى تكلفة التربية.

وأوضح السيد أنه إذا زاد الإقبال بشكل مبالغ فيه قد يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في الأسعار، بما يضمن وصولها إلى السعر العادل للمنتجين حتى لا يخرج المربون من السوق.

وأكد أن أسعار الدواجن لم تصل حتى الآن إلى السعر العادل، مشيرًا إلى أن السعر العادل اليوم يتراوح بين 67 و70 جنيهًا للكيلو، على أن يرتفع هذا السعر في حال زيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف السيد أن الإقبال على البط في أعياد الميلاد يكون ضعيفًا ولا يؤثر على أسعاره حاليًا، مشيرًا إلى أن الطلب عليه يرتفع خلال شهر رمضان مقارنة بالفترة الحالية، وهو ما ينعكس على أسعاره بالزيادة.

وأشار إلى أن الطلب على شراء الدواجن يرتفع خلال أعياد الميلاد بنسبة 10%، بينما يرتفع بنسبة 25% خلال شهر رمضان.

وفيما يخص أسعار الدواجن، أوضح السيد أن الدواجن البيضاء تُباع اليوم في المزرعة بسعر 64 جنيهًا، ومن المفترض أن تصل للمستهلك بسعر 74 جنيهًا، بينما تتجاوز أسعار الدواجن البلدي في المزرعة 90 جنيهًا، على أن تُباع للمستهلك بسعر 100 جنيه.

كما سجلت الدواجن الساسو سعرًا يتجاوز 80 جنيهًا في المزرعة، ومن المتوقع أن تُباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

من جانبه، قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض تخضع لآليات العرض والطلب.

وأوضح العناني، أن وصول سعر الدواجن إلى 64 جنيهًا في المزرعة يعد بالكاد سعر التكلفة للمربين، مؤكدًا أن أي زيادة فوق هذا السعر تعد أمرًا إيجابيًا في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها المنتجون خلال الفترة الماضية.

وتوقع زيادة الطلب تزامنًا مع إفطار الإخوة الأقباط والتي ستؤدي إلى تحرك الأسعار صعودًا، موضحًا أن السعر إذا وصل إلى 68 جنيهًا في المزرعة سيعد سعرًا عادلًا يحقق هامش ربح بسيط للمربين.

