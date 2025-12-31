1500 جنيه.. بدء صرف منحة عيد الميلاد رسميًا لهذه الفئة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن اعتماد وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وذلك بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، أن صرف المنحة من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية اجتماعية وصحية شاملة لهم، بما يحقق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وقال وزير العمل، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف في 6 مناسبات سنويًا، وهي:عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف.

وأضاف الوزير، أن قيمة المنحة شهدت قفزة تاريخية، حيث كانت 500 جنيه، ثم تقرر رفعها إلى 1500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

كان "مصراوي"، كشف عن موعد وتفاصيل صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة.

