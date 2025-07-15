الفضة تتراجع من أعلى مستوى لها في نحو 14 عامًا مع ارتفاع الدولار

كتبت- منال المصري:

تراجعت الفضة عن أعلى مستوى لها في نحو 14 عامًا مع ارتفاع الدولار بعد تصعيد الرئيس دونالد ترامب للتوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك، أكبر منتج للمعدن الأبيض في العالم.

وبحسب وكالة بلومبرج، فقد انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8% مع ارتفاع الدولار خلال ساعات التداول الأمريكية.

يُسعّر هذا المعدن الثمين بالعملة الأمريكية، لذا فإن قوة الدولار تجعله أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

كان ترامب أطلق تهديدات بفرض رسوم جمركية قبل أيام معلنًا عن معدل 30% للمكسيك والاتحاد الأوروبي، وأبلغ شركاءه التجاريين الرئيسيين بأسعار جديدة ستُطبق في الأول من أغسطس إذا لم يتمكنوا من التفاوض على شروط أفضل.

أدى تزايد الإقبال على المعدن إلى ضغوط على السوق المادية في لندن، حيث تُحفظ معظم الفضة في صناديق المؤشرات المتداولة، مما يعني أنها غير متاحة للإقراض أو الشراء.

منذ فبراير، زاد حجم صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة بنحو 2570 طنًا، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

يعني تفوق الفضة على الذهب أن النسبة بينهما قد انخفضت في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن الفضة لا تزال رخيصة نسبيًا تاريخيًا.

يتطلب شراء أونصة من الذهب حاليًا حوالي 86 أونصة من الفضة، مقارنةً بمتوسط 80 أونصة على مدى عشر سنوات.

في وقت سابق، ارتفعت الفضة فوق 39 دولارًا للأونصة وسط تقلص المعروض الفعلي.