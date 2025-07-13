كتب- مصراوي:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية بنسبة 9.1% خلال 2023/2024، إلى 375.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 343.8 مليار جنيه في 2022/2023، بدعم نمو نشاط العقارات والتأجير.

وبحسب، بيان الجهاز اليوم بشأن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2023/2024، فإن نشاط العقارات والتأجير نما بنسبة 48% خلال العام المالي 2023-2024 إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه، العام المالي السابق له.

المشروعات تحت التنفيذ

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 887 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقارنة بـ 641.9 مليار جنيه خلال 2022/2023، بزيادة نسبتها 38.2%، بفضل التوسع في أنشطة النقل والتخزين.

وارتفعت أنشطة النقل والتخزين 54% خلال العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 494.5 مليار جنيه مقابل 321.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق وذلك بعد إضافة الهيئة القومية للأنفاق إلى هذا القطاع.

إيرادات النشاط الجاري

زادت إيرادات النشاط الجاري 19.5% خلال 2023/2024 إلى نحو 1749.2 مليار جنيه جنيه مقارنة بـ 1463.7 مليار جنيه في العام السابق.

وجاء ذلك بدعم الزيادة الملحوظة في نشاط العقارات بنسبة 84.4% إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترتين.

وجاء ذلك بجانب ارتفاع إيرادات استخراج النفط والغاز الطبيعي 17.9% خلال العام المالي 2024-2023 إلى 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه، بنفس الفترة من العام السابق.

الفائض القابل للتوزيع

ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع 6.6% خلال 2023/2024، إلى 314.2 مليار جنيه مقابل 294.8 مليار جنيه في 2022/2023، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى نمو نشاط التخزين والدعم للنقل، نتيجة زيادة الفائض المحقق من قبل الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 21.5%.

الأصول المتداولة

شهدت الأصول المتداولة نموًا كبيرًا، لتسجل 58.3% في 2023/2024، إلى 8670.5 مليار جنيه مقابل 5476.8 مليار جنيه في 2022/2023، ويعود ذلك إلى الارتفاع في جميع مكونات الأصول المتداولة، ومنها: المخزون، والمدينون، والاستثمارات المالية، والنقدية في البنوك.

الإعانات والدعم

ارتفعت قيمة الإعانات المقدمة إلى الهيئات الاقتصادية 14.9% خلال 2023/2024، إلى 520.6 مليار جنيه مقابل 452.9 مليار جنيه في العام السابق، نتيجة زيادة الدعم الموجه لكل من:

الهيئة العامة للسلع التموينية (نشاط التجارة بالجملة والتجزئة) بنسبة 12.1%.

الهيئة العامة المصرية للبترول (نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي) بنسبة 31.4%.