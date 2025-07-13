كتبت- دينا كرم:



استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 13-7-2025، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3100 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3986 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4650 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5315 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53150 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165296 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.