

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 13-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 12-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 13-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4650 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3986 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3100 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2214 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 165293 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.