الرقابة المالية: توافق على مد فترة تلقي أوامر الشراء لطرح "بنيان"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها بشأن طلب مد فترة تلقي أوامر الشراء للطرحين العام والخاص لاكتتاب أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة؛وجاء ذلك بسبب تعليق التداول بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه بموجب تلك الموافقة يتطلب تعديل المواعيد الواردة بالبند الثامن من نشرة الطرح لشركة بنيان للتنمية والتجارة في السوق الثانوى ، مع التأكيد على التزام الشركة بباقي الأحكام الواردة في النشرة، وعلى أن تلتزم الشركة بالإعلان عن هذه المواعيد الجديدة بذات وسائل النشر.

وأوضحت الشركة أن الطرح العام سيتم السماح بتسجيل أوامر الشراء لدي شركات الوساطة بنظام الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 6/7/2025 ولمدة 8 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الاربعاء الموافق 16/7/2025.

وأَضافت الشركة أن الطرح الخاص سيتم السماح بتسجيل أوامر الشراء لدى شركات الوساطة بصفتها وكيلا عن عملائها من خلال سوق الصفقات الخاصة O.P.R بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6/7/2025 ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الاحد الموافق 13 /7/2025.

وأشارت الشركة، أنه يكون لمدير الطرح من خلال شركة التجاري الدولي اللسمسرة بصفتها وكيلاً له ان يطلب من البورصة بیان بما تم تسجيله من أوامر شراء في هذه الشريحة خلال الفترة المحددة لتلقى اوامر الشراء، وفي نهاية تلك الفترة تقوم البورصة بإخطار وكيل مدير الطرحببيان تفصيلي بأوامر الشراء المسجلة لديها.

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