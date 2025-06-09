كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن بالأسواق في رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية بالأسواق في رابع أيام عيد الأضحى

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات الاثنين