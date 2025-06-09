إعلان

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

01:56 م الإثنين 09 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن بالأسواق في رابع أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية بالأسواق في رابع أيام عيد الأضحى

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم الدواجن البيض الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة