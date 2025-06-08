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أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الأحد 08 يونيو 2025

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار البيض بجميع أنواعه، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-6-2025، عند نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 139.26 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 143.88 جنيه.

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