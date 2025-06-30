كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الإثنين 30-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3922 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5229 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52290 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162621 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 261450 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39 % إلى نحو 3286 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.