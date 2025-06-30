كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.05 %عند مستوى 32857 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 141.09 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب شراء من الأسهم بقيمة 78.10 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 62.98 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.62 %عند مستوى 33206 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.