ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.65% عند مستوى 43684 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.45%.وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 30 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 35 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.19% عند مستوى 43404 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.