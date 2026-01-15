شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة من الجمعة 9 يناير 2026 إلى الثلاثاء 13 يناير 2026.

وأفادت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من (3 : 10 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس من من الجمعة 16 يناير إلى الثلاثاء 20 يناير تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى من يوم الجمعة 16 يناير وحتى الثلاثاء 20 يناير 2026، وفق هيئة الأرصاد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الجمعة 16 يناير: العظمى 20 والصغرى 13.

السبت 17 يناير: العظمى 20 والصغرى 13.

الأحد 18 يناير: العظمى 19 والصغرى 12.

الاثنين 19 يناير: العظمى 18 والصغرى 12.

الثلاثاء 20 يناير: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية:

الجمعة 16 يناير: العظمى 19 والصغرى 09.

السبت 17 يناير: العظمى 19 والصغرى 09.

الأحد 18 يناير: العظمى 17 والصغرى 11.

الاثنين 19 يناير: العظمى 17 والصغرى 11.

الثلاثاء 20 يناير: العظمى 17 والصغرى 11.

شمال الصعيد:

الجمعة 16 يناير: العظمى 21 والصغرى 05.

السبت 17 يناير: العظمى 21 والصغرى 06.

الأحد 18 يناير: العظمى 20 والصغرى 07.

الاثنين 19 يناير: العظمى 19 والصغرى 06.

الثلاثاء 20 يناير: العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد:

الجمعة 16 يناير: العظمى 25 والصغرى 09.

السبت 17 يناير: العظمى 24 والصغرى 10.

الأحد 18 يناير: العظمى 23 والصغرى 10.

الاثنين 19 يناير: العظمى 22 والصغرى 09.

الثلاثاء 20 يناير: العظمى 22 والصغرى 10.

