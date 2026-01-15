إعلان

سوريا.. المصرف المركزي ينفي وجود حالات تزوير للعملة الجديدة

كتب : مصراوي

09:25 ص 15/01/2026

مصرف سوريا المركزي

دمشق - (د ب أ)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية اليوم الخميس، أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية".

وأضاف : "وعليه كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة نرى أن غرضها قد يكون سوء الفهم أو الخوف أو التشويش ولا تستند إلى أي مصدر رسمي وهي قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة".

ودعا الحصرية إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ".

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أوضح المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.

سوريا مصرف سوريا المركزي العملة السورية الجديدة تزوير

