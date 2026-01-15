أحدث جلسة تصوير لـ رانيا منصور أثناء زيارتها للمعالم الأثرية في تركيا

كشفت الفنانة رانيا منصور على أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء زيارتها عدد من المعالم الأثرية والدينية في تركيا.

ونشرت رانيا مجموعة صور من رحلتها في تركيا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بالطو طويل من الفرو، وبنطال جلد، وعلقت: "ضائعة في حب إسطنبول".

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "في حب القمر"، "قمر البنات"، "نورتي اسطنبول"، "قمر قمر يا جدعان".

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض مؤخرا على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.