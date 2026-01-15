ترامب: زيلينسكي العقبة الرئيسية أمام السلام في أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فلاديمير زيلينسكي يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 4 سنوات في أوكرانيا.

أقر ترامب بصعوبة إنهاء الحرب رغم تعهداته السابقة بإنهائها خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن الجهود الأمريكية ما زالت تصطدم بمواقف القيادة الأوكرانية.

وأوضح أنه انتقد في السابق كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينكسي، إلا أنه بدا هذه المرة أكثر تشاؤما تجاه زيلينسكي، مؤكدا أن الرئيس بوتين مستعد لعقد صفقة.

وعندما سئل عن سبب تعثر التوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب بشكل مباشر بأن زيلينسكي هو السبب، مضيفا أنه يجب دفع زيلينسكي إلى القبول بالحل المطروح.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يقترب فيه ترامب من استكمال عامه الأول في ولايته الثانية، وسط محاولاته إدارة توقعات حزبه الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا كأحد أكثر الملفات الخارجية تعقيدا بالنسبة لادارته، بحسب روسيا اليوم.