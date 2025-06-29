كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض البلدي، والدواجن، والحديد، والطماطم، والكابوريا، والدقيق، والسكر، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق والسكر والعدس والجبن بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد