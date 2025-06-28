كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية السبت 28-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3080 جنيهات للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهات للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36960 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164208 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 264000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رمسية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61% إلى نحو 3274 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.