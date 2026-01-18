إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 يناير 2026

كتب : مصراوي

03:07 م 18/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7048 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7027 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6148 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5270 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 49189 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية سعر أوقية الذهب البورصات العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
أخبار السيارات

صراع المدى الممتد.. فورثينج S7 تشعل المنافسة مع إكسيد ES بمصر
بعد قبول الاستئناف.. استمرار حبس رجل أعمال في واقعة التعدي على مدير "جيم
حوادث وقضايا

بعد قبول الاستئناف.. استمرار حبس رجل أعمال في واقعة التعدي على مدير "جيم
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
"لا يمكن".. "نوبل" تعلق على إهداء ماتشادو جائزة نوبل للسلام لترامب
شئون عربية و دولية

"لا يمكن".. "نوبل" تعلق على إهداء ماتشادو جائزة نوبل للسلام لترامب
منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها
أخبار المحافظات

منزل تحول لمقبرة.. المشهد الأخير في جنازة الـ 5 أشقاء ضحايا مأساة بنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا