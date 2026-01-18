سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 18 يناير 2026

كتبت- ميريت نادي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7048 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7027 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6148 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5270 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 49189 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.