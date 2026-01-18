بالأصناف والأنواع.. انخفاض أسعار بلح رمضان بنحو 20% هذا العام

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي" إن أسعار البلح في الأسواق المحلية شهدت تراجعًا بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف النجيب، أن أسعار البلح في الجملة تتراوح بين 20 و70 جنيهًا للكيلو، حيث يصل سعر البلح متوسط الجودة، وهو الأكثر طلبًا بين المستهلكين، إلى 25 و35 جنيهًا للكيلو.

وأرجع النجيب، هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض من التمور في الأسواق، حيث تشهد الأسواق توافر كميات كبيرة من البلح الجاف ونصف الجاف، حيث أننا نحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.

ويتراوح سعر البلح السكوتي يتراوح من 18 إلى 60 جنيهًا للكيلو، بينما البلح الإبريمي من 16 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

وذكر أن البلح المركابي يتراوح من 16 إلى56 جنيهًا للكيلو، بينما بلح وردة يتراوح من 17 إلى 47 جنيهًا، والبلح الشامية يتراوح من 16 إلى 48 جنيهًا.

وتراوح سعر البلح العينات، بين 17 و47 جنيها، وسعر البلح البرتموتة بين 18 و60 جنيها، وترواح سعر البلح الأسواني بين 15 و 35 جنيها.

ويرى للنجيب، أنه هذه الانخفاضات فرصة جيدة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من التمور بأسعار أقل مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع وفرة الأصناف المختلفة وتعدد الخيارات المتاحة.