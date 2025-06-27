كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 27-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3076 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4615 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5274 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36920 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164021 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 263700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.56% إلى نحو 3276 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.