تفاصيل فيديو سرقة ميكروباص تحت تهديد السلاح بمطروح

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية أثناء استيقاف سيارة "ميكروباص" وسرقة قائدها بالإكراه بمحافظة مطروح.

بالفحص، تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أمكن تحديد قائد السيارة الظاهر في المقطع، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

وأوضح السائق أنه خلال قيادته السيارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، فوجئ بثلاثة أشخاص يستوقفونه تحت تهديد السلاح، واستولوا منه على السيارة ومبلغ 4 آلاف جنيه كان بحوزته، مشيرًا إلى أنه لم يحرر بلاغًا بعد عثوره على السيارة لاحقًا على نفس الطريق.

وأسفرت جهود فرق البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم سائق وعاطلان أحدهما مُصنَّف كعنصر جنائي، ويقيمون في محافظتي الإسكندرية ومطروح.

وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية وبندقية خرطوش، إضافة إلى السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة دون ترخيص، وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وإنفاق المبلغ المسروق على متطلباتهم الشخصية بعد تخلصهم من السيارة لعدم وجود بضائع بداخلها.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.