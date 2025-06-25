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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

02:37 م الأربعاء 25 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والطماطم، واللحوم، والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والعدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأربعاء

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