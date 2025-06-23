سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-6-2025 مع بداية التعاملات

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بعد أن ارتفع في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5526 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4835 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4144 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2303 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 171869 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38680 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.