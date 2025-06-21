كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 21-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3177 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4085 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4765 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5446 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38120 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54460 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169370 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 3368 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





