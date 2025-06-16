بسبب انفجارات وحروق.. سحب عاجل لأكثر من مليون شاحن هاتف

وكالات

سحبت شركة " Anker" أكثر من مليون شاحن هاتف محمول بعد تلقي عدة بلاغات عن حرائق وإصابات وانفجارات ناجمة عن بعض أجهزتها، وفقًا لما تم نشره على موقع "روسيا اليوم".

وجاء هذا السحب استجابة لمشاكل متكررة مع شاحنها المتنقل PowerCore 10000، الذي تم بيعه بين يونيو 2016 وديسمبر 2022 عبر مواقع مثل "أمازون" و"نيويغ" و"إيباي".

وتلقت الشركة 19 بلاغًا عن حرائق وانفجارات ناجمة عن هذا المنتج، إضافة إلى إصابتين بحروق طفيفة و11 حالة أضرار مادية تجاوزت قيمتها 60700 دولار أمريكي.

وتحمل الأجهزة المتأثرة رقم الطراز "A1263" والأرقام التسلسلية التي تبدأ بـ "SN" والمطبوعة في الجزء السفلي من الشاحن.

وأكدت "Anker" أن العطل ناتج عن مشكلة في بطارية "ليثيوم أيون" قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها، ما يسبب ذوبان المكونات البلاستيكية وانبعاث الدخان، مما يشكل خطرًا حقيقيًا لسلامة المستخدمين.

ونصحت الشركة المستهلكين بالتوقف فورًا عن استخدام هذه الأجهزة وعدم التخلص منها في سلة المهملات العادية، بل إرسالها إلى مراكز متخصصة لاستقبال بطاريات الليثيوم.

كما أعلنت الشركة أنها ستستبدل الأجهزة المتأثرة مقابل تقديم صورة واضحة للشاحن تظهر رقم الطراز والرقم التسلسلي واسم المستخدم وتاريخ التقاط الصورة وكلمة "مسترجع" مكتوبة بقلم تحديد دائم على الجهاز.

وفي سياق مشابه، أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية "CPSC" استدعاء بطاريات وموديلات أخرى من شركة "Anker"، مثل 334 MagGo 10K وبنك الطاقة 321 (5K) وبنك الطاقة 535 (20K)، لأسباب مشابهة تتعلق بسلامة البطارية.

كما أعلنت الهيئة ذاتها استدعاء شواحن "Baseus" المحمولة بقوة 65 واط وسعة 30000 مللي أمبير في الساعة، بعد تلقي 72 بلاغًا عن انتفاخ البطارية وحدوث حرائق، مما يشكل خطرًا جسيمًا على المستخدمين.

وهذه الشواحن التي بيعت عبر منصات عدة بين أبريل 2020 وأبريل 2025، تشمل الطراز BS-30KP365 والأرقام التسلسلية التي تنتهي بالأرقام من 0 إلى 9 أو بالحرف "D".

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التوقف فورًا عن استخدام هذه الشواحن والتواصل مع "Baseus" للحصول على بدائل مجانية، مع ضرورة إرسال صور الجهاز التي تظهر رقم الطراز والرقم التسلسلي.

وحذرت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية من التخلص من هذه البطاريات في سلال المهملات العادية أو صناديق إعادة التدوير، مشددة على أهمية تسليمها إلى مراكز متخصصة لضمان سلامة البيئة والمستخدمين.

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