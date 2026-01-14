انخفاض سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.55 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.