انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:01 ص 14/01/2026

السمك البلطي

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 48 و54 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

السمك البلطي الكابوريا السبيط الكاليماري

