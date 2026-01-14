إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:02 ص 14/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

انخفضت أسعار الخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

