مصر تبدأ إنتاج 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر 6 في يونيو

كتبت- دينا كرم:

تبدأ مصر خلال يونيو الجاري ضخ نحو 40 إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي من البئر "ظهر 6"، بالشراكة مع شركة "بتروبل" والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف العمل على تسريع إجراءات بدء التشغيل، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في قطاعي الكهرباء والصناعة.

وبحسب مصدر حكومي لـ"العربية Business " تقوم الشركة حاليًا بعمليات منع تسرب المياه في الآبار من خلال عزلها بعمليات حقن واستخدام بعض المواد الكيماوية التي تمنع تسرب المياه وتكوينها أثناء إنتاج الغاز من الحقل الواقع بالبحر المتوسط في مصر.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت، في يناير الماضي، عن وصول سفينة حفر إلى موقع الحقل، ضمن خطوات استكمال خطة تنمية حقل ظهر.

وفي يوليو 2024، أكد رئيس شركة بتروبل خالد موافي، خلال تفقد وزير البترول المصري لحقل ظهر، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إيني -حتى موعد الزيارة- يصل إلى حوالي 39 مليار دولار، تم إنفاق ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات.

ويبلغ إنتاج الحقل حاليًا ما بين 1.1 و1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بما يعادل نحو 30% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

كما كشف المصدر عن أن وزارة البترول، بالتعاون مع شركائها الدوليين، نجحت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو الماضي، في حفر 8 آبار غاز جديدة وتقييم 8 أخرى في مناطق امتياز مختلفة بالبحر المتوسط.

وقد أسفرت هذه الأنشطة عن تحقيق 5 اكتشافات غازية جديدة خلال العام المالي الجاري، من شأنها دعم خطط الحكومة لتعزيز إنتاج الغاز المحلي على المدى المتوسط.

وبحسب المصدر، فإن انخفاض الإنتاج المحلي دفع الدولة إلى تدبير نحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، سواء عبر استيراد شحنات غاز مسال أو من خلال خطوط الأنابيب، لتغطية ما بين 25 و30% من العجز القائم في السوق المحلي.