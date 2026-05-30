عداد الغاز مسبق الدفع.. إرشادات ضرورية للشحن وتفادي توقف الخدمة

مع التوسع في استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع، يبحث كثير من المواطنين عن الطريقة السليمة لشحن كارت العداد، لتفادي انقطاع الغاز أو ظهور أعطال مفاجئة، خاصة أن بعض الأخطاء أثناء الشحن قد تتسبب في توقف الخدمة أو تفعيل أنظمة الأمان داخل العداد.

أهمية الالتزام بتعليمات شحن العداد

تشير شركات الغاز إلى أن الالتزام بخطوات الشحن الصحيحة يساعد على تشغيل العداد بكفاءة، ويحد من الأعطال الفنية أو الرسائل التحذيرية التي قد تظهر على الشاشة، خصوصًا مع العدادات الحديثة المزودة بأنظمة حماية إلكترونية.

خطوات شحن عداد الغاز مسبق الدفع

لإتمام عملية الشحن بشكل آمن وصحيح، ينصح باتباع الخطوات التالية:

إدخال كارت الشحن داخل العداد قبل الذهاب للشحن للتأكد من تحديث البيانات

التوجه لشحن الكارت فور سماع صافرة التنبيه الخاصة بانخفاض الرصيد

التأكد من غلق جميع محابس الغاز قبل بدء عملية الشحن

الانتظار لمدة 5 دقائق بعد الشحن قبل إعادة تشغيل الغاز

ماذا يعني ظهور رسالة Gas Off؟

قد تظهر رسالة "Gas Off" على شاشة العداد في بعض الحالات، وهنا يُفضل اتباع الخطوات التالية:

الانتظار لمدة 5 دقائق ثم إعادة المحاولة

إذا استمرت الرسالة، يتم الانتظار لمدة نصف ساعة قبل تشغيل الغاز مرة أخرى

متى يجب التواصل مع شركة الغاز؟

في حال استمرار توقف الخدمة بعد 3 محاولات متتالية، يجب التواصل مع شركة الغاز أو خدمة الطوارئ التابعة لها، لضمان فحص العداد وحل المشكلة بشكل آمن.