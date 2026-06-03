وزير البترول يتابع تسريع اتفاقيات ربط حقل أفروديت بمصر

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركة شيفرون العالمية تطورات مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل أفروديت القبرصي، والإجراءات الجارية للإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير سكوت تشايلدرز، مدير الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات المشروع الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية القائمة لإعادة تصديره، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد بدوي التزام مصر الكامل بدعم المشروع والعمل كشريك رئيسي في إنجاحه، مشددًا على أهمية الانتهاء من الاتفاقيات المنظمة لأعمال التنمية ونقل الغاز وتسويقه وفق الجداول الزمنية المستهدفة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية وتحقيق المصالح المشتركة لمصر وقبرص والشركاء المستثمرين.

تكثيف المتابعة وإنجاز الاتفاقيات

وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، الاتفاق على تكثيف اجتماعات المتابعة وتسريع مراجعة مسودات الاتفاقيات للوصول إلى صيغها النهائية خلال الأشهر المقبلة.

تقدم فني وتجاري بالمشروع

من جانبه، أكد سكوت تشايلدرز أن مشروع أفروديت يحرز تقدمًا جيدًا على المستويين الفني والتجاري، مشيرًا إلى استمرار الدراسات والأعمال المرتبطة بوحدة الإنتاج العائمة وخطوط الأنابيب البحرية ومنظومة نقل ومعالجة الغاز.

وأوضح أن استكمال الاتفاقيات الرئيسية يمثل خطوة محورية على طريق اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، بما يفتح المجال أمام بدء مراحل التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة.

استهداف سبتمبر لإنجاز الاتفاقيات

وأكد الجانبان أن الانتهاء من الاتفاقيات الأساسية بحلول سبتمبر المقبل سيمثل محطة رئيسية في مسار تطوير المشروع، كما ناقشا الاستفادة من القدرات والخبرات المتخصصة لشركات قطاع البترول المصري في مجالات التصنيع البحري والإنشاءات الهندسية، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروع وخفض التكاليف وتعظيم القيمة المضافة المحلية.